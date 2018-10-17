Yerli helikopter motoru TS1400'ün detayları belli oldu

Savunma Sanayinin her alanında sürdürülen milli ve yerli hedefler doğrultusunda T625 genel maksat helikopterine entegre edilecek TS1400 motorunun görseli paylaşıldı. T625 Genel Maksat Helikopteri 2021 yılından itibaren seri üretime geçecek.

Genel maksat helikopterinin motoru da TUSAŞ Motor Sanayii tarafından tamamen yerli imkanlarla üretildi.

Geçtiğimiz günlerde motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototipi tamamlanmış ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirilmişti.

Savunma Sanayiimizin her alanında Milli ve Yerli hedefimiz için çalışıyoruz. T625 genel maksat helikopterine entegre edilecek, TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen TS1400 motorumuz. pic.twitter.com/f5QPZ7NldE — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) 15 Ekim 2018

Tasarlanan motor ileride geliştirilecek türevleri, ATAK ve HÜRKUŞ gibi diğer milli platformlara güç verebilecek. Ayrıca bu motorun çekirdek teknolojisi “Milli Eğitim/Savaş Uçağı – T/FX” için ihtiyaç duyulan motor için de temel oluşturacak ve Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kazanılan kabiliyetlerin üzerine gerekli teknolojik eklemeler yapılarak ihtiyaç duyulan sürelerde milli uçak motorunun geliştirilmesi sağlanacaktır.

TEI tarafından geliştirilen Milli türbin motoru aynı zamanda ileride stratejik sınıftaki IHA'larımızı da uçuracak