'Yerli İHA ve SİHA’lar terörün kafasını kopardı'

29.12.2019 02:19 - Güncelleme: 29.12.2019 02:19

Karadeniz Vakfı Genel Kurulu’nda konuşan Soylu, Türkiye’nin 40 yıldır PKK terörüyle uğraştığını hatırlatarak, “Bizim çocuklarımız 40 yıl daha bununla mı uğraşsın. Buna para mı harcayalım, insan kaynağı heba mı edelim. Yarına, geleceğe bakalım. Dünyanın bizi yönettiği ve yönlendirdiği değil, bizim kendi iddiamızın ve irademizin ortaya çıktığı bir hadiseyi ortaya koyalım” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, “Etrafımızda bir gelecek var. Suriye yeniden imar, inşa ve ihya edilecek. Irak yeniden inşa, imar ve ihya edilecek. Balkanlar’ın güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacı var. Yemen’den Tunus’a, Sudan’a kadar hepsine el uzatmamız lazım” diye konuştu.