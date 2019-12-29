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Güncel

'Yerli İHA ve SİHA’lar terörün kafasını kopardı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milli İHA ve SİHA’ların hiçbir terör örgütüne nefes aldırmadığını belirterek, “Eğer bunlar olmasaydı, terörist sayısının 500’lere düştüğünü DHKP-C ve MLKP’nin kırsalda bir tek adamının kalmadığını, PKK’lıların da başını çıkarabilecek takatinin olmadığını söyleyeme fırsatına sahip olabilir miydik” dedi.

29.12.2019  02:19 - Güncelleme: 29.12.2019  02:19

Karadeniz Vakfı Genel Kurulu’nda konuşan Soylu, Türkiye’nin 40 yıldır PKK terörüyle uğraştığını hatırlatarak, “Bizim çocuklarımız 40 yıl daha bununla mı uğraşsın. Buna para mı harcayalım, insan kaynağı heba mı edelim. Yarına, geleceğe bakalım. Dünyanın bizi yönettiği ve yönlendirdiği değil, bizim kendi iddiamızın ve irademizin ortaya çıktığı bir hadiseyi ortaya koyalım” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, “Etrafımızda bir gelecek var. Suriye yeniden imar, inşa ve ihya edilecek. Irak yeniden inşa, imar ve ihya edilecek. Balkanlar’ın güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacı var. Yemen’den Tunus’a, Sudan’a kadar hepsine el uzatmamız lazım” diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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