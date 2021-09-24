Yerli olarak üretildi! 25 Eylül'de denize inecek

DHA 24 Eylül 2021 Cuma 11:41 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 11:41

8 Eylül 2020'de üretim takvimi başlayan ve Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen ileri teknolojiye sahip çıkarma gemilerinin gövdesi yüksek mukavemetli çelikten, üst binası ise kurşun geçirmez şekilde tasarlandı. Üretimi devam eden gemilerde gerekli her türlü yüksek teknolojiye sahip ekipman bulunuyor.

"TÜRK LOYDU TARAFINDAN SERTİFİKALANDIRILACAK"

Türk Loydu denetiminde sertifikalandırılacak olan çıkarma gemilerinin boyu yaklaşık 80 metre, eni 11,70 metre, deplasmanı ise 1.156 ton olarak tasarlandı. Toplam 25 personel için donatılan geminin azami sürat hızı 18 deniz mili (knots) olarak açıklandı. Gemide 25 personel haricinde 3 adet tank, değişik tip ve ölçülerde askeri araçlar veya 260 tam donanımlı piyade de taşınabilecek.

LOJİSTİK DESTEK VE DOĞAL AFETLERDE DE KULLANILACAK

LCT gemisi QL80 FUWAIRIT 'in ikmal yapmadan 7 gün denizde kalabildiği ve 1.500 deniz milinden fazla menzile sahip olduğu açıklandı. Aselsan tarafından üretilen 2 adet 30 mm ve 2 adet 12,7 mm stabilize top bulunan gemi, askeri görevler dışında lojistik destek ve doğal afet yardımlarında da kullanılabilecek. Aynı sözleşme kapsamında iki adet 40 metre LCM ve 15,7 metre boyundaki bir adet LCVP gemisinin üretimlerinin de devam ettiği bildirildi.

2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan önce Katar Deniz Kuvvetleri'nde göreve başlaması planlanan LCT 'FUWAIRIT', LCM'ler ve LCVP'nin tüm tasarım aşamaları (savaş sistemi tasarımı ve entegrasyonu) Anadolu Tersanesi tarafından yapıldı.