''Yerli otomobil yapılamaz'' diyen vekil TOGG'un direksiyonuna geçti!

DHA 13 Kasım 2021 Cumartesi 19:49 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 20:01

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti. TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye'nin otomobilini yakından inceledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre teknik gezide, Bakan Varank ile birlikte TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve komisyonun AK Partili üyeleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Selma Kaplan Kıvırcık ile CHP'li Tahsin Tarhan, MHP'li Abdurrahman Başkan, İYİ Partili Ayhan Altıntaş ve bakan yardımcıları Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fataih Kacır yer aldı. TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye'nin otomobilini yakından inceledi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi sonrasında komisyon üyeleriyle birlikte Vadi'de bulunan TOGG'un Kullanıcı Deneyim Merkezi'ne (UserLab) geçti.

C SEGMENT SUV'U İNCELEDİLER

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı. TOGG CEO'su Karakaş, Gemlik'teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek, "Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa'ya yakın Kocaeli'ne yakın" dedi.

Bakan Varank ve beraberindekiler, TOGG'un C segment SUV'unu inceledi. Bakan Varank'ın davetiyle komisyonun CHP'li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG CEO'su Karakaş da Tarhan'ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

CHP'Lİ TARHAN 'BU PROJE TUTMAZ' DEMİŞTİ

CHP'li Tahsin Tarhan, yıllar önce yaptığı paylaşımda otomobil yapmanın köprü yapmaya benzemeyeceğini, projenin tutmayacağını savunarak 'Milletin hayalleriyle oynuyorlar' sözleriyle Türkiye'nin yerli otomobil yapamayacağını öne sürmüştü.