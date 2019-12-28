star.com.tr 28.12.2019 12:31 - Güncelleme: 28.12.2019 13:06

TOGG'un Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla Gebze'de gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN DİREKSİYONA GEÇTİ

Otomobilin SUV modelinin direksiyonuna geçen Başkan Erdoğan'a, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrasında ise yerli otomobili kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin bilgilerin yer aldığı infografiyi paylaştı.

Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de önünü açacak, ateşleyicisi olacaktır. Sanayimizi tüm unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden hazırlamak istiyoruz. Tasarımıyla bataryasıyla şarj istasyonlarıyla bu otomobil projesiyle ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada otomobilimizi yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız."

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Yerli otomobilimiz dünya gündemine de damga vurdu. Dünya basını Türkiye'nin otomobiline büyük ilgi gösterdi. Dünya televizyonlarının flaş olarak aktardığı yerli otomobilimiz dünya çapında trend topic oldu. Yerli otomuz dünya gündeminde ilk sırada yer almayı başardı.

"TESLA'YA MEYDAN OKUR"

Reuters, The Washington Post, Daily Mail gibi dünyanın önde gelen basın yayınları yerli otomobilimizi manşetlerden duyurdu. En dikkat çeken başlığı ise İngiliz gazetesi Daily Mail verdi. İngiliz basını Başkan Erdoğan'ın TOGG prototipli elektrikli araçla Tesla'ya meydan okuduğunu belirtti.

MİLLİ GURURUMUZ BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETTİ

Dün tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili" ülke genelinde büyük heyecan yarattı. Tartışmasız herkesin taktirini ve beğenisini kazanan yerli ve milli otomobil bazı çevreleri ise rahatsız etti. Ulusal basın gazeteleri yerli otomobil haberini büyük bir gururla manşetten verirken 2 gazete hemen göze çarptı.

YERLİ OTOMOBİLE ÇAMUR ATMAYA KALKTILAR

Ulusal gazetelerin büyük bir heyecanla milli gururumuzu vatandaşlara ulaştırırken dün FETÖ davasında 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verilen Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun yazarı olduğu Sözcü Gazetesi, Türkiye'nin otomobilini görmezden geldi. Birgün gazetesi ise "Adı yok, şovu var" başlığıyla yerli otomobile çamur atmaya kalktı.

2022'DE YOLLARA ÇIKACAK

"Made in Türkiye" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, yerli otomobilin detaylarına ilişkin, "Projeye 2 sene önce başlandı. 100'ün üzerinde Türk mühendis çalıştı. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV modeli. Sınıfının hacim, performans ve maliyet olarak en iyi aracı. Yılda 175 bin üretim sağlanacak. 2022'de tüm Türkiye'de şarj altyapısı hazır. 2022'de yollara çıkacak. Seri üretim fabrikası Bursa'da olacak." bilgisi verildi.

Yerli aracın iki motor seçeneğine, 500 kilometre menzile ve 30 dakikadan az şarj süresine sahip olduğu belirtilen paylaşımda, otomobilin "C-SUV", C-SEDAN", "C-HATCBACK", "B-SUV" ve "C-MPV" olmak üzere 5 modelde üretileceği vurgulandı.