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Yerli otomobil TOGG'dan açıklama geldi! Dolandırıcılara dikkat

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya platformlarında çıkan duyurularla ilgili yalanla geldi. TOGG sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, hisse senetlerinin satıldığı yalanının yer aldığı sahte 'yatırım fırsatı' duyurularına karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşları uyardı.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 16:14
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Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan özellikle yurt dışında yaşayan Türkleri hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularıyla ilgili açıklama geldi.

'TOGG İLE HERHANGİ BİR BAĞLANTISI YOKTUR'

TOGG'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, TOGG'un takip edilebileceği internet adresinin "https://www.togg.com.tr/", sosyal medya hesaplarının ise "https://www.linkedin.com/company/toggas, https://twitter.com/togg2022 s=21, https://www.youtube.com/c/TOGG2022, https://instagram.com/togg2022" şeklinde olduğu bildirildi.

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