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Güncel

Yerli otomobilden yeni paylaşım! Bu kez video yayınlandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından 'Türkiye’nin Otomobili'nin tesr görüntülerini paylaştı.

26.12.2019  19:26 - Güncelleme: 26.12.2019  19:30

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

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