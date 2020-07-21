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Yerli otomobilin fabrikası dünya basınında! The Telegraph'de ''Günün fotoğrafı'' seçildi

İngiliz basını The Telegraph, yerli otomobilin yapılacağı fabrikanın temel törene ait Türk bayraklı görseli 'günün fotoğrafı' listesinde okuyucularıyla paylaştı.

21 Temmuz 2020 Salı 11:24 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:24
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18 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni' gerçekleştirildi.

THE TELEGRAPH'IN "GÜNÜN FOTOĞRAFI" LİSTESİNDE

Yerli otomobilin yapılacağı fabrikanın temel atma töreni dünya basını tarafından ilgiyle izlendi. İngiliz basını The Telegraph, törene ait Türk bayraklı görseli "günün fotoğrafı" listesinde okuyucularıyla paylaştı. The Telegraph'ın "Günün fotoğrafı" Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından da paylaşıldı.

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