Yerli otomobille aklınca alay eden CHP'li başkana cevap: Aklı eşekte olanın nesine Togg

Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg'un ilk siparişleri teslim edilmeye devam ediyor. CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise sosyal medyadan yerli otomobilin fabrikasız şekilde üretildiğini öne sürüp, "Japon İstihbaratı komple Türkiye'ye yerleşmiş. Nasıl fabrikasız otomobil yapıyorlar diye araştırıyorlarmış" paylaşımında bulundu.

Kantarcı'nın paylaşımının ardından çok sayıda kişi Belediye Başkanının hesabının çalınmış olabileceğini, fabrikanın inkar edilmesinin doğru olmadığı cevabını verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Arkadaşa fabrikayı gösteriyoruz fabrikanın içi nerde diyor. İçini gösteriyoruz üretim bandı diyor. Üretim bandından araba çıkıyor tır sevkiyatı diyor. Daha neler bulacak kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş", başka bir kullanıcı ise "Başkanım sosyal medya hesabını mı çaldılar" şeklinde yorum yaptı.

Daha önce Millet İttifakı adayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masayı terk edip yeniden geri dönmesi üzerine "Allah sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş" yorumu yapan Kantarcı, büyük tepkiler aldı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Eşek paylaşımıyla gündeme gelen Kantarcı'ya Zonguldak Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu yine eşekle cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg'un fabrikasını gezdiği videoyla Kantarcı'ya cevap veren Tıskaoğlu, "Vermeyince Mabut, neylesin Sultan Mahmut. Göz görmeyince, beyin idrak etmeyince bu davranışlar gayet normal. Eşeği analiz etmekle uğraştığının onda biri kadar yerli ve milli olan Togg'u analiz edebilseydin Bursa'da ki üretim fabrikasını görme imkanın olurdu. Gerçi aklı eşekte olanın nesine Togg. Sen eşekle takılmaya devam et. Biz Togg'a bineriz sende eşeğe" ifadelerine yer verdi.