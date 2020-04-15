Yerli solunum cihazı seri üretimde

IHA 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:18

Türkiye, yerli ve milli kaynakları ile koronavirüsle mücadele ediyor. Ülkemizde koronavirüs yayılımının engellenmesine yönelik alınan tedbirlerin yanında yerli ve milli imkanlarla yapılan üretimler büyük önem taşıyor. Bu kapsamda koronavirüs tedavisinde solunum problemlerinin giderilmesinde kullanılacak yerli ve milli mekanik ventilatör seri üretime geçirildi. Edinilen bilgiye göre; Mayıs ayı sonuna kadar Sağlık Bakanlığı’na 5 bin adetlik teslimat yapılacak.

Modül Grup tarafından üretilen mekanik ventilatör (solunum cihazı) Oxivent’in sergilendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Cihazın üretiminde yer alan ekip üyeleri toplu halde görüntü verdi.