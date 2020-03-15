Yerli tabancada 200 bin barajı aşıldı

15 Mart 2020 Pazar 11:23 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 11:23

Son yıllarda yerli ve milli silahlar konusunda çok önemli imkan ve kabiliyetlere ulaşan Türkiye, ‘Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi’nde de hızla ilerliyor. Özellikleriyle dikkat çeken milli tabancada teslim edilen silah sayısı 200 bini aştı.

Suriye’den Irak’a, Karadeniz’den Ege’ye, Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar oldukça geniş bir coğrafyada milli menfaatleri için adımlar atan Türkiye, bir yandan da milli savunma sanayiinde başlattığı ‘yerli-milli’ projelerin meyvelerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda geliştirilen projelerden biri de 2018 yılında başlatılan ‘Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi’ oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen projede Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin silahlı hizmet etkinliğini artıracak, uluslararası standartlarda ve teknolojik üstünlüğü bulunan, uluslararası pazarda rekabet edebilecek bir tabancanın geliştirilmesi fikri ile hareket edildi.

‘METE’ PARTİLER HALİNDE TESLİM EDİLİYOR



İmzalanan sözleşmenin ardından Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ "TP9 SF Mete" ve Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ "SAR9 Mete" tabancalarını üretmeye başladı.

TRT Haber’in edindiği bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim edilen yerli tabanca sayısı 200 bini aştı. Proje kapsamında 180 binden fazlası Sarsılmaz, 100 binden fazlası SYS tarafından olmak üzere 280 binden fazla tabanca üretilecek.

ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR



Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen her iki tabanca da sahip oldukları özelliklerle sadece Türkiye'nin güvenlik güçlerinin çok önemli bir destekçisi olmakla kalmayacak, aynı zamanda savunma sanayii ihracatında da önemli bir yer edinecek.

"TP9 SF Mete" ve "SAR9 Mete” tabancalarının bazı özellikleri şunlar:

- Yüksek sıcaklık testlerinde tam başarı

- Tuz sisi dahil zorlu çevresel koşul ve düşük sıcaklıkta yüksek performans

- 9x19 milimetre kalibreli mermi

- 30 bin atım namlu ömrü

- Yarı otomatik, polimer gövde ve 750 gram ağırlık

- İğne ateşleme ve tek hareket tetik mekanizması



