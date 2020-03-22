22 Mart 2020 Pazar 10:37 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 10:48

ABD, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde üretilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti.

YERLİ TANI KİTİNİ ÖNEMSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Bu zamana kadar birçok konuda hükümetin başarılı icraatları karşısında skandal ifadelerde bulunan Türk Tabipler Birliği, koronavirüse karşı yürütülen çalışmalara karşısında yaptığı açıklamalarla yine şaşırtmadı. Tabipler birliği bu kez virüsün tespit edilmesinde kullanılan ve yerli imkanlarla üretilen yerli tanı kitini önemsizleştirmeye çalıştı.

TBB'DEN SKANDAL İFADE

Sosyal medyadan "İnsan yaşamı her şeyden önce gelir. Başarı yerli test icat etmek değil, gereksinim duyan yurttaşlarına yaygın test uygulayabilmektir." paylaşımı yapan TTB, yerli kitin, ekonomik olarak daha uygun olması ve testlerini daha hızlı bir şekilde şüpheli vatandaşlara uygulanması amacıyla geliştirildiği gerçeğini ya bilmiyor, ya da görmezden geliyor.