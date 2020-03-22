İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti
Güncel

Yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti

ABD, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde üretilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti. Tabipler birliği son yaptığı skandal açıklamayla yerli tanı kitini önemsizleştirmeye çalıştı.

22 Mart 2020 Pazar 10:37 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 10:48
ABONE OL

ABD, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde üretilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti.

YERLİ TANI KİTİNİ ÖNEMSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Bu zamana kadar birçok konuda hükümetin başarılı icraatları karşısında skandal ifadelerde bulunan Türk Tabipler Birliği, koronavirüse karşı yürütülen çalışmalara karşısında yaptığı açıklamalarla yine şaşırtmadı. Tabipler birliği bu kez virüsün tespit edilmesinde kullanılan ve yerli imkanlarla üretilen yerli tanı kitini önemsizleştirmeye çalıştı.

TBB'DEN SKANDAL İFADE

Sosyal medyadan "İnsan yaşamı her şeyden önce gelir. Başarı yerli test icat etmek değil, gereksinim duyan yurttaşlarına yaygın test uygulayabilmektir." paylaşımı yapan TTB, yerli kitin, ekonomik olarak daha uygun olması ve testlerini daha hızlı bir şekilde şüpheli vatandaşlara uygulanması amacıyla geliştirildiği gerçeğini ya bilmiyor, ya da görmezden geliyor.

İdlib şehidi Atabey dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var
Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Hastaya çıkarılan rakam şoke etti
Hastaya çıkarılan rakam şoke etti

Hastaya çıkarılan rakam şoke etti

Başka alternatifimiz yok
Başka alternatifimiz yok

Başka alternatifimiz yok

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...
Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.