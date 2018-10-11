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Yerli Üretim Tasarım Otomobiller, Avrupa Güvenlik Kriterlerinden Tam Not Aldı

Yerli üretim VIP araç tasarımı ile Türkiye otomotiv sektöründe lider konumda bulunuyor.

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Sektörün öncüsü Ertex Otomotiv ise uluslararası otomobil güvenlik testi kuruluşu Applus+ IDIADA tarafından yapılan testlerin tümünü geçerek tasarım, hız, denge, koltuk güvenliği, emniyet kemeri güvenliği gibi hayati önem taşıyan tüm güvenlik testlerinden tam not aldı ve konforun yanı sıra, güvenliğin de altını çizdi.   

 

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