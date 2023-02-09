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Yerli ve milli görüntüleme cihazı deprem bölgesinde: Nokta atışı tespit

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yerli ve milli görüntüleme cihazı deprem bölgesinde kullanılıyor.

9 Şubat 2023 Perşembe 08:41 - Güncelleme:
Yerli ve milli görüntüleme cihazı deprem bölgesinde: Nokta atışı tespit
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda yerli üretim yer altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. Isı ve kemik tespiti yapan cihazlar sayesinde ekipler enkazdaki depremzedelerin yerini nokta atışı tespit edebiliyor.

Yaklaşık 60 binanın yıkıldığı enkaz bölgesinde kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı yer altı görüntüleme cihazı.

Yerli ve milli görüntüleme cihazı Pazarcık'taki deprem bölgesinde kullanılıyor. Enkazlarda bu cihaz sayesinde 36 kişiye ulaşıldı. Bu 36 kişinin 3'ü sağ olarak kurtarıldı.

Cihaz deprem enkazına kızılötesi ışınlar gönderiyor. Göçüğün altındaki afetzedenin yeri belirleniyor. Yer altı görüntülüme cihazları Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırıyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Kurtarma ekibi cihazın kendilerine yol gösterdiğini belirterek, "Savunma Sanayinin üretmiş olduğu kızılötesi makine ile nokta atışı olarak şuan çalışmalarımıza onunla devam etmekteyiz ve bize çok güzel yol göstermeye başladı" dedi.

Görüntüleme cihazı operatörü Nurettin Akpınar, "Bu cihaz toprak altı ve su altı 50 metre derinlik ve 1 kilometre menzili olan canlı cansız, oda, tünel bu tür şeyleri tespit etmekte kullanıyoruz" ifadeleri kullandı.

Duvarların arkasındaki hareketleri tespit edebilen görüntüleme cihazı, enkaz altındaki depremzedelere ulaşılmasını hızlandırıyor.

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