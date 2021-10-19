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Yerli ve milli imkanlarla üretildi! Togo'ya ihraç edildi

Azerbaycan ve Burkina Faso'dan sonra Togo'ya da yerli ve milli imkanlarla üretilen MEMATT ihracatı gerçekleştirildi.

19 Ekim 2021 Salı 23:38 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 23:38
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Togo'ya iki adet MEMATT insansız mayın temizleme aracı ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından yapılan açıklamada, "MEMATT ihracatı hız kesmiyor! Azerbaycan ve Burkina Faso'dan sonra ASFAT, Togo'ya 2 adet MEMATT teslimatını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Togo Sil. Kuv. Bakanı Gnakade'nin teşrifleriyle gerçekleştirdi. Togo'ya hayırlı olsun" denildi.

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