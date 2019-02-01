Yerli ve milli silahların hepsinin kenevirden yapılmasının mümkün olduğu ortaya çıktı

Terör örgütleriyle mücadelesinde yakın bir geçmişe kadar stratejik araç gereçlerde neredeyse tamamen dışarıya bağımlı olan Türkiye, son yıllarda attığı adımlarla hem bu bağımlılıktan kurtuldu hem de katma değeri yüksek milli teknolojilerin savunma sanayinde kullanımını artırarak bütçesine önemli bir kalem daha kazandırmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ülkemizde keneviri yok ettik. Bu konuda yeniden hızlıca çalışmalara başlıyoruz. Bu işin başlatılması lazım' cümleleriyle ilk işaretini verdiği yeni süreç hemen her sektörde adeta doping etkisi yaptı.

SIRADA MİLLİ SAVUNMA VAR

Erdoğan'ın kenevir çıkışının ardından otomotivden enerjiye, sağlıktan inşaata ve daha çok sayıda sektörde 'kenevirle üretim' projeleri hız kazanırken, yerli ve milli savunma cephesinde de beklentiler arttı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Kendir Enstitüsü Başkanı ve "Mucize Bitki Kenevir" isimli kitabın yazarı Erdem Ulaş, kenevirin yerli silah teknolojilerinde nerelerde kullanılabileceği ve nasıl etkileri olabilecek.

Keneverin selüloz miktarı yüksek bir ürün olduğunu vurgulayan Ulaş, "Bu mucize bitkinin yerli ve milli silah projelerinde etkin olarak kullanılması son derece önemli ve yerinde bir adım olur" şeklinde konuştu.

Kenevirle üretilecek savunma sanayi ürünlerini 'yükte hafif pahada ağır' olarak niteleyen Ulaş, şöyle devam etti:

Milli piyade tüfeğinden tanklara, silahlı/silahsız insansız hava araçlarından güvenlik güçlerimizin kullandığı miğferlere kadar hemen her alanda kenevir kullanılabilir.

Kenevirin kullanılacağı ürünler hem daha sağlam olacak hem de daha ucuza mal edilmiş bir şekilde üretilecek. Kaldı ki son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayinde kullanılan ürünlerin dünya genelinde ne denli ilgiyle izlendiğini biliyoruz. Kenevir kullanılarak üretilecek savunma araç gereçleri çok ciddi bir ihracat kalemi anlamı da taşıyor.

Kenevirden yapılan ürünler hem daha sağlıklı, hem de uzun ömürlü ve dayanıklı olacak. Ve tüm bu avantajlarının yanı sıra çok daha ucuza mal edilip, milli olarak üretilebilecek."