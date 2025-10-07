Yerli ve milli sistemden büyük başarı... GÖKSUR IIR füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma mimarisinin yeni yeteneklerle geliştiğini belirterek, GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi'nden fırlatılan GÖKSUR IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Füze ile denize yakın, alçak irtifadan uçan hedefin tam isabetle vurulduğunu ifade etti.

Bu sayede deniz platformlarına oyun değiştiren hava savunma yeteneği kazandırdıklarını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bu önemli başarıya imza atan ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ekiplerimiz başta olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Mavi Vatan'a güven sunan yeni teknolojilerimizi daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

GÖKSUR IIR füzesinin ilk atışı, şubat ayında GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi ile TCG Beykoz gemisinden başarıyla yapılmıştı.

