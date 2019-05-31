Yerlikaya, İBB ailesiyle bayramlaştı!

Valilik ve Büyükşehir olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Yerlikaya, “9 gün boyunca belediyemizin yaşamı gerçek anlamda kolaylaştıran, güzelleştiren bütün hizmetleri aynı şekilde devam edecek” dedi. Yerlikaya bayram dolayısıyla memleketlerine gidecek vatandaşları da trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. İBB Saraçhane Başkanlık Binası’nda yapılan törene, İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İBB Meclis 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, İkinci Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSKİ, İETT ve iştirak şirketleri yöneticileri, çalışanları ve aileleri katıldı. Yerlikaya İBB ailesiyle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.

İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya törende yaptığı konuşmaya, “Bugün ramazanın son cuması. Cumanız mübarek olsun. Bu akşam bin aydan daha değerli çok özel bir gece Leyle-i Kadr; Bin aydan daha kıymetli Kadir gecemiz mübarek olsun” sözleriyle başladı.

Ramazan Bayramı’nın huzur ve güvenle yaşanması için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Yerlikaya, “Biz gerek valilik gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’da bayramın huzurla, güvenle kutlanmasıyla ilgili bütün tedbirlerimizi aldık. Büyük bir sevinci hep birlikte paylaşacağımız bayrama sağlıkla, sıhhatle kavuşmayı Allah bizlere, şehrimize, tüm gönül coğrafyamıza nasip etsin” dedi.

“İBB’NİN BÜTÜN HİZMETLERİ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Bayramın 9 gün süresi içerisinde belediyemizin yaşamı gerçek anlamda kolaylaştıran, güzelleştiren bütün hizmetleri aynı şekilde devam edecek. Biz bayramın sabahında ailemizle bayram sevincini yaşarken belediyenin İSKİ, İGDAŞ, İtfaiye ve Zabıta birimlerinde bütün bayram nöbetini yaşayan kardeşlerimize de şimdiden selam olsun. Büyük bir ibadet aşkıyla 15 milyon 67 bin hemşerimize hizmet etmenin onurunu, sevincini yaşayan bütün Büyükşehir ailesindeki kardeşlerime iyi ki varsınız diyorum. Allah sizlerden razı olsun. Hizmetleriniz baki olsun. Ailelerinizle birlikte, en güzel duygularla huzurla, mutlulukla, sıhhatle, afiyetle bayramı idrak etmenizi temenni ediyorum.”

“YOLLARIN KRALI YOKTUR KURALI VARDIR, KURALLARA RİAYET EDİN”

Yerlikaya, bayram dolayısıyla yola çıkacaklara trafikte dikkatli olmaları uyarısında bulunurken “Türkiye’nin bütün vilayetlerine, bayram sevincini yakın akrabalarıyla buluşmak niyetiyle gidecek olan kardeşlerimizden özellikle istirham ediyoruz. Sıhhatle gidin afiyetle gelin. Bir söz vardır, ‘trafiğin kralı yok ama kuralları vardır’ siz de kurallara riayet edin. Yolda giderken o yolu paylaştığınız, o an için komşu olduğunuz diğer kardeşlerimizle de en güzel şekilde empati yaparak bu yolculuk serüvenini sağ salim tamamlayın” diye konuştu.