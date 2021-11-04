Yeşil cübbeli mesajda yanında oldukları ortaya çıktı! İlk bilgi 20.49'da verilmiş

SABAH 4 Kasım 2021 Perşembe 08:09 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 08:18

1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında yoğun Pensilvanya trafikleri ortaya çıkan FETÖ'nün üst düzey TSK imamlarının, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in darbe mesajını verirken yanında olduklarını kanıtlayan bir rapor daha ortaya çıktı. Raporda, Fetullah Gülen'in darbe talimatını tüm mahrem imamlara ve örgüt tabanına duyurulması için ilk kez giydiği yeşil cübbe ile kamera karsısına geçtiği anda, yanında darbe girişimini yöneten Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek de vardı. O imamlardan Hakan Çiçek, bir helikopter pilotunun darbe girişimini MİT'e bildirmesiyle planlandığından önceye alınmasını şifreli mesajla Gülen'e bildirdi. Deniz Kuvvetleri ve Kurmay subaylar imamı olarak bilinen Hakan Çiçek'in Fetullah Gülen'in yanında bulunan Abdullah Bayram'a 20.49'da Gülen ile anlık görüşme isteği belirterek mesajlar attığı ve darbe girişiminin başladığını bildirdiği ortaya çıktı.

Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç gibi darbeyi yöneten mahrem imamlar ABD'ye İngiltere, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler üzerinden geçti. Darbeyle Gülen'in bağını gizlemek amacıyla yapılan bu trafik ABD'nin İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi raporlarında deşifre oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin Fetullah Gülen'in talimatıyla yapıldığını belgeleyen çarpıcı bir detaya daha ulaşıldı.

DARBE TALİMATI 19 MART 2016'DA VERİLDİ

SABAH'ın ulaştığı istihbarat raporlarında, TSK imamı Adil Öksüz, Ankara'da darbe toplantısına katıldıktan sonra 17 Mart'ta, Kemal Batmaz 12 Mart'ta, Nurettin Oruç 10 Mart'ta, Hakan Çiçek ise 08 Şubat 2016'da ABD'ye gitti. FETÖ'nün TSK üst düzey imamları, 17 Mart ile 21 Mart 2016 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikanesindeydi. Fetullah Gülen, TSK sorumlusu olan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, ve Hakan Çiçek'le yaptığı görüşmeler sonrasında darbe talimatını tüm mahrem imamlara ve örgüt tabanına duyurulması için kamera karsısına geçti ve adı geçen kuvvet imamlarının huzurunda yeşil cübbe giyerek örgüte ait www.herkul.org sitesi üzerinden şifreli bir dille eylem talimatı verdi. Bu isimlerden Adil Öksüz 21 Mart'ta, Kemal Batmaz 23 Mart'ta, Nurettin Oruç 21 Mart'ta, Hakan Çiçek 24 Mart'ta darbe talimatlarını alarak Türkiye'ye döndü.

YEŞİL CÜBBELİ MESAJDA DARBEYİ YÖNETENLER YANINDAYDI

Elebaşı Fetullah Gülen, TSK'nın üst düzey imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in de bulunduğu anda yeşil cübbe giyerek video kaydına başladı. Örgüte ait www.herkul.org sitesi üzerinden şifreli bir dille eylem talimatı verilen Gülen'in videosu Pensilvanya eyaletindeki örgütün yönetim merkezi olarak kullanılan malikanesinde 19 Mart 2016 tarihinde hazırlandı. Üzerine ilk defa giydiği hâki renk asker yesili bir cübbe ile kameraların karsısına geçen Gülen, sözde "dini sohbet" görüntüsü altındaki konuşması ile darbe talimatı verdi. Elebaşı, Darbe girişimini önceden haber vererek örgüt üyeleri ve tabanının buna hazırlaması ve darbe talimatına örgüt üyeleri ve tabanının koşulsuz olarak uymalarını sağlamaya yönelik şifreli mesajlar verdi.

KAPADOKYA SAKİNLERİ TSK'DAKİ KRİPTOLAR

Elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmasının yer aldığı video kaydı dikkatle izlendiğinde ilk defa asker yeşili bir pardesü giyerek konuşmayı yaptığı, Alison Lurie'nin ifadesiyle "Giysi Dili" ile yaptığı konuşmanın ve verdiği eylem talimatlarının hedef kitlesinin, örgütün TSK içerisindeki mensupları olduğun subliminal mesaj olarak verdiği belirtildi. Konuşmasının 15.36 saniyesinde kurmakta olduğu cümleyi bir anda yarıda keserek ilgisiz bir şekilde, tane tane ve son derece dikkat çekici vurgulu ifadelerle "antrparantez umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum" dediği bölümde verdiği eylem talimatlarının hedef kilesinin hangi örgüt üyeleri olduğunu yine ezoterik bir dille ifade ettiği belirtildi. Bu ifadede kullandığı kelimeler incelendiğinde; Osmanlıca bir kelime olan "Serkâr" kelimesinin Türkçe'de "Komutan, Amir, Müdür" anlamlarına geldigi, "Kapadokya" ifadesinin ise FETÖ/PDY içerisinde TSK için kullanılan bir şifre olduğu ve bu şifrenin anlamını örgüt içerisinde sadece -örgüt literatüründe "Mahrem Hizmetler veya Hususiler" olarak adlandırılan ve örgütün TSK bünyesindeki örgütsel faaliyetlerini koordine eden- üst düzey TSK imamlarının bildiği belirtildi.

"ÖLÜM KALIM, BOZUN NAMAZI"

Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi talimatını verdiğine dair en önemli verilerden biri de 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olan Deniz Kuvvetleri ve Kurmay Subaylar imamı olarak bilinen Hakan Çiçek'in Pensilvanya'daki örgüt yöneticileriyle yaptığı mesajlaşmalar oldu. MİT'e giden helikopter pilotunun darbe hazırlığını bildirmesinin ardından darbe girişiminin öne çekilmesi üzerine Hakan Çiçek kullandığı "+18624000371" numaralı GSM hattı üzerinden saat 20:49'da cep telefonu rehberinde "Eczacı Abdi" olarak kaydettiği ABD'de elebaşı Fetullah Gülen'in yanında bulunan örgüt yöneticisi Abdullah Bayram'a mesaj attı. Fetullah Gülen ile anlık olarak görüşme isteğini belirten Çiçek, 20:49:34'te "ölüm kalım", 20:49:45'te ise "abi bozun namazı" seklinde mesajlar attı. Çiçek bununla da kalmayıp, örgüt lideriyle telefonla irtibat sağlaması istediğini belirterek 20:58:25'te "aramak gerekirsen sen yanında ol" seklinde mesajlarla bildirdi. Görüşme sırasında Eczacı Abdi'nin Fetullah Gülen'in yanından ayrılmaması gerektiğini ve gelişmelerden anlık haberdar edeceğini belirten Eczacı Abdi'nin sanığa "burdayım" seklinde cevaben mesaj yazdığı tespit edildi.

"YANINIZDA OLSUN İHTİYAÇ OLURSA"

Yargılama sırasında inkara sarılan Hakan Çiçek'in 15 Temmuz akşamı saat 22:50'de VIBER üzerinden "Hkn Ada Avukat" olarak kayıtlı örgüt mensubuyla yazışarak bahse konu örgüt mensubuna Fetullah Gülen'i kast ederek "Tm yanınızda olsun ihtiyaç olursa" seklinde mesaj attığı belirlendi. Hakan Çiçek'in söz konusu yazışmalarının darbe girişiminin başladığını örgüt yöneticilerine bildirdiği, darbe girişimi sırasındaki gelişmeleri aktarmak için telefonunda Eczacı Abdi olarak kayıtlı kişiye örgüt liderinin yanında olmasını söylediği kaydedildi. Hakan Çiçek, darbe girişimi başarısız olunca kaçmaya çalışırken tarlada yakalandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yargılanan Hakan Çiçek, "yönetici" sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.