Yeşil dönüşüm tek adresten takip edebilecek

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, iklim krizi ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmeler, gerek özel sektörün gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının ana gündem maddeleri haline geldi.

Bu kapsamda sektörleri kapsamlı bir değişime zorlayacak, yeni iş modellerinin ve mesleklerin oluşmasına kapı aralayacak yeşil dönüşüm sürecinde pek çok farklı kurum tarafından çeşitli projeler hayata geçiriliyor, çeşitli raporlar, eylem planları, yol haritaları hazırlanırken, etkinlikler, webinarlar, toplantılar ve eğitimler düzenleniyor.

TOBB da özel sektörün yeşil dönüşüm sürecine uyumu için iklim internet sitesini kurarak "https://iklim.tobb.org.tr/" adresinden erişime açtı.

Sitede, yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarca hazırlanan projelerin, dokümanların, etkinliklerin ve eğitimlerin bütünlük oluşturarak tek bir sitede toplanması amaçlandı.

Böylece, iş dünyasının bu çalışmalara ulaşımı kolaylaşacak ve görünürlükleri artacak. Ayrıca bütün bu birikimin arşivlenmesine olanak yaratılacak.

Sitede yeşil dönüşüm destek paketleri, finansman kaynakları, hibe ve teşviklerine ilişkin bilgiler de bir arada yer alacak.

Tüm kurum ve kuruluşlar da sitede yayımlanmasında fayda gördüğü proje ve çalışmaları, dokümanları, finansman kaynakları ve etkinlikleri TOBB'a iletebilecek.

- KARBON AYAK İZİ HESAPLANACAK

Sitede yer alan bilgilere göre, ücretsiz olarak hizmet verecek "Karbon Ayak İzi Hesaplama Yazılımı" da hazırlanıyor.

Bu alandaki uluslararası belgeler ile küresel şirketler, kuruluşlar ile devletlerin bu alanda aldığı kararlar ve yaptığı çalışmalara da yer verilen sitede, iş dünyasına yönelik, "İklim krizi önümüzdeki 30 yılın meselesidir. Yeşil sanayi devrimini kaçırmamak için ortak akla ve konuşmaya ihtiyaç var. Zamanın ruhunu yakalamalı, üretim, ticaret, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji ve daha pek alanda yeşil dönüşümü ana odağımıza almalı, yeni politikalar, yeni bakış açıları geliştirmeliyiz." mesajına da yer verildi.