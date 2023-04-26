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  • Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez'in kardeşinin 'Gri' kategoride arandığı ortaya çıktı
Güncel

Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez'in kardeşinin 'Gri' kategoride arandığı ortaya çıktı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK‘ya yönelik soruşturması çerçevesinde yakalanan Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in, kardeşi Selami Kitir'in de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ‘Gri‘ kategoride arandığı ortaya çıktı.

IHA26 Nisan 2023 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez'in kardeşinin 'Gri' kategoride arandığı ortaya çıktı
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Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK soruşturması çerçevesinde bu sabah İstanbul'da yakalanan ve Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in emniyetteki sorgusu sürerken, birinci derecede yakınlarıyla ilgili sıcak bir bilgiye daha ulaşıldı.

KARDEŞİNİN BİRİ 'GRİ' KATEGORİDE, DİĞERİ PKK'DAN TUTUKLU

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan ve PKK'nın Suriye ve Irak'taki terör kamplarında eğitim gören Dönmez'in, kardeşi Selami Kitir'in de örgütün kırsal kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Terör Arananlar Listesi"nde 500 bin lira ödülle 'Gri' kategoride yer alan Kitir'in, Suriye ve Irak'taki PKK kamplarında çok sayıda silahlı faaliyette yer aldığı ileri sürüldü.Yeşil Sol Partili Dönmez'in bir başka kardeşi A.K.'nin de yine PKK'nın kırsal kadroları arasında bulunduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla geçmiş dönemlerde yapılan operasyonda yakalanıp tutuklandığı bilgisi elde edildi.

  • Ayten Dönmez
  • Selami Kitir

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