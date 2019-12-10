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Yeşil ve gri pasaportlara yeni uygulama

Bugüne kadar Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edilebilen yeşil ve gri pasaportlara sınırlama getirildi.

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Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) yapılan duyuruya göre, 2020’de yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının seyahatlerinden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. Giriş izni alabilmek için 7 Euro harç bedeli ödenecek. Harç bedelinden sadece 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular muaf tutulacak. AP yetkilileri, uygulamayla sınır kontrolünün artırılmasını, salgın tehlikesinin önlenmesini ve yasadışı göçü önlemeyi amaçlıyor. Uygulamayla yeşil ve gri pasaporta sahip Türk vatandaşlarının başvuru sırasında verdiği evraklar ön kontrolden geçecek. 

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