Yeşilay dünyaya model oldu

Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle Yeşilay tarafından İstanbul’da düzenlenen ve 14 ülkeden 31 ünlü bilim insanının katıldığı ‘2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu’ öncesinde sorularımızı yanıtlayan Prof. Öztürk, uyuşturucunun birey üzerinden aile ve toplumu yok ettiğini anlattı. Prof. Öztürk, “Türkiye’deki bağımlı oranı Avrupa, Amerika ve bazı İslam ülkelerine kıyasla düşük. BM’nin son toplantısında, bazı ülkelerin bu mücadeleyle uğraşmanın zorluğundan dolayı teslim olup, bazı maddelerin serbest bırakılmasını önerdiklerini gördük. Bu, dünya için büyük bir sorun teşkil ediyor” dedi. Yeşilay’ın çalışmalarının, dünya çapında ilgi gördüğüne dikkat çeken Prof. Öztürk, “Geçen sene Teknoloji Bağımlılığı Kongresi yaptık. Ve hemen ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün bir toplantısı oldu. Bizim toplantımızdan sonra DSÖ, oyun ve kumar alanını hastalık olarak kabul etti. Onların ajandalarında olan bir şeyi buradaki konuyla ilgili çalışmalarımız ve kongremiz hızlandırdı” diye konuştu.