Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Albayrak: Tütün endüstrisinin taktiklerine karşı strateji geliştireceğiz

Türkiye Yeşilay Cemiyetince 3. Ülke Yeşilayları Kapasite Geliştirme Programı ve 2. Genel Kurulu Toplantısı, 52 ülkenin katılımıyla Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'nde başladı.

Programa katılan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, konuşmasına başlamadan önce bağımlılıkla mücadele konusunun anlatıldığı toplantıda cep telefonlarının daha az kullanılması önerisinde bulundu.

Tütün enstitüsünün tüketiciye ulaşma taktikleri hakkında sunum yapan Albayrak, 1900'lü yıllardan itibaren aktörler, doktorlar, ünlü isimler kullanılarak yapılan reklamlarla tüketiciye ulaşıldığını söyledi. Tütünün zararlarının bilimsel açıdan kanıtlanmasına rağmen sektörün çok büyük bir pazara ulaştığını ifade eden Albayrak, sektör temsilcilerinin masum taktiklerle tüketiciyi etkilediğini aktardı.

Bir dönem sigara içmenin çay, kahve içmek gibi algılanmaya başladığını anlatan Albayrak, sektörün önce ulaşmak istediği hedefi belirleyip, buna göre reklam ürünlerini oluşturduğunu ve bu konuda da oldukça başarılı olduğunu dile getirdi.

1950'lerde Amerika'da erkeklerin yarısı, kadınların ise dörtte birinin sigara tüketicisi konumuna geldiğini ve bu doğrultuda nadir rastlanan bir hastalık olan akciğer kanserinin bir epidemiye dönüştüğünü vurgulayan Albayrak, bazı bilimsel raporların sigaranın sağlığa verdiği zararları açıklamasıyla sektörün rahatsız olmaya başladığını belirtti. Bu durum karşısında sektörün bilimselliği tartışılacak tütünün zararlı olmadığı yönünde raporlar hazırlamaya başladığına işaret eden Albayrak, "aromalı, elektronik, zararı azaltılmış, organik tütün" gibi alternatif ürünler geliştirildiğini bildirdi.

"Stratejik davranmak zorundayız"

Bu alanda stratejik davranmak gerektiğine vurgu yapan Esra Albayrak, şunları söyledi:

"Karşımızdaki endüstri oldukça güçlü, oldukça planlı, çok ciddi işbirlikleri kurmuş bir yapıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz sadece 'gönüllü olarak bir araya gelelim, bu işi yapalım' demekle olmayacak. Maddi olarak böyle bir fonu bulmamız da belki mümkün olmayacak. Ancak doğru stratejiyle, kanıta dayalı yöntemlerle enerjimizi ve finansımızı çok daha etkili kullanabileceğimize inanıyoruz. Yeşilay olarak biz bunun mücadelesi içindeyiz. Her iki müşterisinden birini öldüren tütün endüstrisi ve taktiklerini anlayacağız, anladıktan sonra da ona karşı nasıl bir strateji geliştirebiliriz diye defalarca konuşacağız, yapacağız, olacak, olmadığı zaman revize edip yeniden kurgulayacağız. Amerika'yı yeniden keşfetmek yerine keşfedilmiş etkili yöntemleri uygulayarak işe başlayacağız."

Yeşilayın uluslararası güvenirliği olan, etkinliği, analizleri yapılmış projelere imza attığını aktaran Albayrak, Yeşilayın kamu ve sivil toplum örgütü işbirliğini en güzel yerine getiren bir kurum olduğunu belirtti.

Türkiye'de tütün ile mücadele noktasında liderliğin önemli bir unsur olduğunu dile getiren Albayrak, "Siyasi liderliğin bu noktada iradesini kullanmış olması, arkasında da çok güçlü bir sivil irade olarak Yeşilay gibi köklü bir kurumun olması Türkiye'nin resmi bir anda tersine çevirebilmesini sağladı. Bunu diğer ülkeler de sizler de gerçekleştirebilirsiniz." diye konuştu.

Etkili çözüm için biraz daha çalışmak ve endüstrinin taktiklerini daha iyi okumak gerektiğini kaydeden Albayrak, "Yasaklar kapsamlı olmadığında kısmi yasakların etkili olmadığını biliyoruz. Bu nedenle tüm paydaşlarımızın ortak seferberliğini önemsiyoruz. Yeşilay ve Türkiye olarak çok önemli bir tecrübemiz var, bu tecrübeyi paylaşmak noktasında da cömert olduğumuzu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.