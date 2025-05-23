Yeşilçam oyuncusu üniversite öğrencisi tarafından öldürüldü

Hollanda'dan bir süre önce İstanbul'a gelen Sulukahya (63), 21 Mayıs'ı 22 Mayıs'a bağlayan gece, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi F.G.P. (21) ile Mecidiye Mahallesi'nde bulunan kendi evinde bir araya geldi.

Bir süre sonra ikili bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada F.G.P, Sulukahya'yı bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

Kavga seslerini duyan Sulukahya'nın bir komşusu, daireyi kontrol etti.

Sulukahya'yı bacağından yaralı şekilde gören komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sulukahya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Evden koşarak uzaklaştığı tespit edilen şüpheli, Vişnezade Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli F.G.P. emniyette verdiği ifadede, sohbet amaçlı evinde buluştuğu Sulukahya'nın kendisine sarkıntılık yaptığını, bunun üzerine kendisini korumak amacıyla üzerinde taşıdığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söyledi.

F.G.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin olay sonrası binadan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.