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Yeşildağ ailesinin acı günü

TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ'ın annesi Ayşe Yeşildağ vefat etti.

26 Ocak 2022 Çarşamba 20:17 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:17
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TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ'ın annesi Ayşe Yeşildağ hayatını kaybetti. 91 yaşında vefat eden Yeşildağ, Piyalepaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı Sonrası Feriköy Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ'ın annesi Ayşe Yeşildağ İstanbul'da vefat etti.

91 yaşında hayatını kaybeden Ayşe Yeşildağ için Kasımpaşa Piyalepaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Siyaset, medya ve iş dünyasından birçok isim Yeşildağ Ailesi'ni bu acı gününde yalnız bırakmadı.

Yeşildağ'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

  • TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ
  • Zeki Yeşildağ
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