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Yeşim Demir'in ölümünde cinayet şüphesi! Erkek arkadaşı tutuklandı

Bozcaada'da 5 ay önce evlilik teklifi alan Yeşim Demir, erkek arkadaşıyla gittiği Polente Feneri'ndeki falezlerden düşüp hayatını kaybetti. Demir ailesinin suç duyurusu ve yeni delillerle erkek arkadaşı Nizamettin Gürsü kasten öldürmekten tutuklandı.

Sabah19 Aralık 2023 Salı 07:49 - Güncelleme:
Yeşim Demir'in ölümünde cinayet şüphesi! Erkek arkadaşı tutuklandı
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İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir'in (39), Bozcaada'da bulunan Polente Tepesi'ndeki 30 metrelik uçurumdan düşmesiyle ilgili olarak, davanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleşen olayda, Demir, erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile gittiği tepeden düşerek yaşamını yitirmişti. Gürsu, ilk ifadesinde, 'Biraz alkol aldık, dengesini kaybedip düştü' açıklamasını yapmıştı. Talihsiz kadının ailesinin olayın peşini bırakmaması, yeni sürecin de perdesini açtı.

"KAZA DEĞİL, CİNAYET"

Demir'in ailesi, kızlarının ölümünün kaza değil, cinayet olduğunu belirterek Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sabah'ın haberine göre, Aile suç duyurusunda, "şüpheli" gördükleri her bir ayrıntıyı tek tek anlattı. Ailenin iddiasına göre 6 Temmuz'da çekilen fotoğrafta genç kızın parmağındaki yüzük, bir gün sonra yani olayın yaşandığı gün Nizamettin Gürsu'nun üzerinde çıktı. Ailesi, kızlarının yüzüğü çıkarıp, teklifi reddettiği ve olay günü kavga yaşandığını iddia ederken, olay yerinde kırık bardaklar ile kırık hoparlör olduğu tespit edildi.

YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI

Aile ayrıca Yeşim Demir'in panik atak olduğunu, hastane kayıtları ve kullandığı ilaçlarla sabit olduğunu, yükseklik korkusu olan kızlarının uçurumun 1-1.5 metre yakınında oturmasının mümkün olmadığını belirtti. İddiaya göre, Nizamettin Gürsu'nun ailesi ve boşandığı ilk eşi, genç kadını olaydan bir ay önce arayarak tehdit etti.

TUTUKLANDI

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir ailesinin şüphelerini ve olay yerinden elde edilen delilleri değerlendirerek soruşturmasını tamamladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Demir'in erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu önceki akşam Sakarya'da gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen Gürsu, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yeşim Demir
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