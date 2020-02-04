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Skandal sözler sarf etmişti... Yeşim Meltem Şişli hakkında üç ayrı suçtan ceza talebi

Başörtülü kadın personele ağır hakaretlerde bulunan CHP’li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

04.02.2020  08:22 - Güncelleme: 04.02.2020  08:22

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'te bölge sorumlusu olan kadın personeli başı örtülü oldukları için aşağılayıp hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında savcılığa yapılan suç duyurusunun ayrıntılı dilekçesi sunuldu.

27 Ocak'ta da tazminatsız işten çıkarılan kadınlardan 15'i adına avukat Ferah Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi. Sabah'ın haberine göre, 3 sayfalık dilekçede, Yeşim Meltem Şişli ile Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın başörtülü kadınlara yönelik eylemleri nedeniyle "görevi kötüye kullanma", "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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ÇOK AĞIR HAKARETLER

Dilekçede şüpheli Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane Binası'nda bölge sorumluları ile gerçekleştirdiği toplantıda müştekilere çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı belirtilerek, "Kaçınız bekarsınız bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle hepsi bekar nerdeyse, bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza Müdür Bey. Bir gece organize edin hemen. Eşleşsinler (...) Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur" şeklinde ifadeler kullandığı aktarıldı. Şüphelilerin her bir müşteki için ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

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Bu arada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli hakkındaki iddialara ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise Şişli'nin hakaretleri ile ilgili "Kabul edilemez" dedi.

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