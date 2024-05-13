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Yetersiz ehliyeti olduğu için kaçtı! Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı

Kağıthane'de “dur” ihtarına uymayan şüpheliyi kovalayan yunus polisi önce onların motosikletine ardından da direğe çarptı. Kazada yaralanan 2 polis ve 1 şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin yetersiz ehliyeti olduğu için kaçtığı ortaya çıkarken, yaşananlar kameralara yansıdı.

IHA13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Yetersiz ehliyeti olduğu için kaçtı! Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı
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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı yunus polis ekibi, motosikletli şahsa "dur" ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan motosikletli şüpheli kaçmaya başladı. Dakikalar süren kovalamacada, yunus ekibi şüpheli şahsa çarpınca kaza meydana geldi. Şüpheli şahıs ve polis ekibi dengelerini kaybetmeleri sonucu refüjdeki direğe çarparak yere savruldu.

KAZADA 2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 2 polisi memuru ve bir şüpheli şahıs yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı polis memurları ve şüpheli şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

YETERSİZ EHLİYETİ OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında ve alınan ifadesinde yetersiz ehliyete sahip olduğu için kaçtığı ortaya çıktı. Yaralıların tedavisini sürdüğü öğrenilirken, trafik ekibi ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza sonrası yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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