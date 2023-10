YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: Eğitimimizi teknolojiyle zenginleştireceğiz

Bu yıl "Dijital Dönüşüm ve Eğitimin Geleceği" temasıyla dördüncüsü düzenlenen YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi (YETZ2023), Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü'nde yapıldı.

Zirvede konuşan Bilal Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, "İsrail'in zulmünü artık o kadar kanıksamış, alışmışız ki, Filistinlilerin yaşadıklarını o kadar kanıksamış, alışmışız ki 'Ben ne yapabilirim ki' duygusu insanın içine oturdukça kendimizi daha da kötü hissediyoruz." diye konuştu.



Müslümanların en büyük silahının duaları olduğunu dile getiren Erdoğan, "Onun için her gün, her an dualarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya gayret etsek, inanıyorum ki bunun dahi tesiri olacaktır." dedi.



Erdoğan, bunların son bulacağına inandıklarını belirterek, "Yeter ki bununla ilgili hassasiyetimizi kaybetmeyelim. Elbette eğitimciler olarak yeni nesillere de bu meselenin özünü kavratmaya çalışalım. Unutmamalarını, genç nesillerin bu konu hakkında duyarsız kalmamalarını da temin etmeye çalışalım." ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİYİ KULLANIRKEN ÇOCUĞUN PEDAGOJİK GELİŞİMİNDEN TAVİZ VERİLMEMESİ GEREKİYOR"

Eğitim konusunda biraz gelenekçi olarak bilindiğini aktaran Erdoğan, ancak teknolojik gelişmeleri de yakından takip edip kendi yaklaşımlarına uygun şekilde eğitim sahalarına uygulamaya çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Elbette ki çocuklarımızı teknolojinin menfi yönlerinden koruyamıyoruz. Ama öbür yandan da teknolojiyi çocuğun hayatına yapıcı bir şekilde nasıl katabiliriz, bunun da iyi çalışılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Teknolojiyi kullanırken, çocuğun normal pedagojik gelişiminden taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, çocuğun yaparak, yaşayarak da öğrenmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, "Mesela teknoloji kullanımımız çocuğun hareketsizliğine yol açacaksa, o zaman teknoloji tam tersine kullanılmış oluyor. Çocuğun saksıda bir tohumu ekip sulayarak onu büyütmesiyle yaşadığı öğrenme deneyimini bir yana koyun, bir de bunu televizyonda, ekranda seyrederek öğrendiğini düşünün. Bu öğrenmenin kesinlikle aynı olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Artık eğitim alanında da "metaverse"nin konuşulduğunu belirten Erdoğan, çocuklara sanal bir gerçekliğin içinde yaşama duygusunun verilmeye çalışıldığını aktardı.

Bilal Erdoğan, özellikle ölçme ve değerlendirme araçlarında, eğitimin pekiştirilmesinde teknolojinin imkanlarından daha yoğunluklu faydalanabileceğinin altını çizdi.

Bu alanda oluşan endüstriye de dikkati çeken Erdoğan, "Eğitimin, sağlık gibi her zaman peşinden giden, onu manipüle eden, yönlendirmeye çalışan ciddi bir endüstrisi olduğunu biliyoruz. Bu endüstrinin, tabiri caizse gazına da gelmemeye gayret ederek, kendi pedagojik yaklaşımlarımızı geliştirmeye özen göstererek eğitimimizi teknolojiyle zenginleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme ve masa başında akademik makale üretme arasında sıkışmış durumda olduğunu ifade ederek, akademisyenlerin fakültelerinden çıkıp okullara gitmelerinin, burada sadece teknolojiyle ilgili değil, eğitimdeki bütün pedagojik yaklaşımlarla ilgili denemelerinin sonuçları üzerinde çalışmalarının sağlanmasının daha verimli olacağını dile getirdi.

Zirveye, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, eğitim teknolojileri alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.