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Yetim çocukların yamaç paraşütü heyecanı

Adana'da '15 Ramazan Dünya Yetimler Günü' kapsamında yetim çocuklara yönelik yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Çocuklardan Beyzanur Karakaş çok heyecanlı olduğunu ve ilk defa yamaç paraşütüyle uçtuğunu belirtti.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 10:17 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:17
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Adana İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği ile Yüreğir Belediyesi iş birliğince Merkez Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde düzenlenen etkinliğe katılan yetim çocuklar, yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşadı.

Uzman uçuş pilotları eşliğinde ilk uçuş deneyimini yaşayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Dernek Başkanı Mahmut Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlikle yetim çocukların güzel bir gün geçirdiğini belirterek, çocukların ilk defa böyle bir heyecan yaşadığını ifade etti.

Çocuklardan Beyzanur Karakaş da çok heyecanlı olduğunu ve ilk defa yamaç paraşütüyle uçtuğunu belirtti.

Mahmut Dikmen, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

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