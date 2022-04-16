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Yetimler iftar programında buluştu

Kilis'te 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 20:29 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 20:29
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Valilik ve hayırsever iş insanı Ömer Faruk Yonucuoğlu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yetim çocuklar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar öncesi konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, bugün Kilis'in her kesiminden insanlarla ortak sofrayı paylaştıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırsever iş insanı Ömer Faruk Yonucuoğlu da 1500 kişiye yemek ikramında bulunulduğunu, ramazan ayının paylaştıkça güzelleştiğini söyledi.

Programa Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve ilgililer katıldı.

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