YGA Zirvesi gençlerin bakış açısını değiştirecek

Harvard- MIT’den Prof. Mehmet Toner, TAV Havalimanları CEO’su Dr. Sani Şener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Turkcell CIO’su Serkan Öztürk, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, YGA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ve YGA mezunları sıra dışı hikayeleri ile gençlerin başarıya, kendilerine ve dünyaya bakış açılarını değiştirecekler.

Türkiye’de 2000 yılında kurulun uluslararası sivil toplum kuruluşu YGA tarafından düzenlenen 17. YGA Zirvesi’ne geri sayım başladı. Teknoloji temelli sosyal inovasyonlarla dünya çapında ödüller alan YGA, 1 Aralık 2018 Cumartesi günü Zorlu PSM’de düzenlenecek zirvede 2 bin 500 lise ve üniversite öğrencisini ağırlayacak.

Bilim, sanat, spor ve iş dünyasının önde gelenlerinden sıra dışı konuşmalar

30 bin başvuru arasından özenle seçilen gençlerin katılacağı YGA Zirvesi’nde, Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, 24. Sundance Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü alarak dünya çapında başarıya ulaşan yönetmen Tolga Karaçelik ve New York Carnegie Hall gibi dünyanın en saygın sahnelerinde yoğun ilgi gören Jazz Sanatçısı Karsu bu yılki konuşmacılar arasında yer alıyor.

Ayrıca Harvard- MIT’den Prof. Mehmet Toner, TAV Havalimanları CEO’su Dr. Sani Şener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Turkcell CIO’su Serkan Öztürk, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, YGA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ve YGA mezunları sıra dışı hikayeleri ile gençlerin başarıya, kendilerine ve dünyaya bakış açılarını değiştirecekler.