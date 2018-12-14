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Kar nedeniyle duran Ankara'daki YHT kazası enkaz çalışmaları yeniden başladı

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında gece kar yağışı nedeniyle ara verilen enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı.

  • AA
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YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda enkazın kaldırılması çalışmalarına gece yarısına kadar devam edildi.

Ağır tonajlı vinçlerle yürütülen ancak gece yarısı başlayan ve kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 02.30'da ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Bu arada, kaza yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye görevlileri ve polisler hazır bekletiliyor.

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