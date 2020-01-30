YHT seferlerinde engeller 'Turuncu Masa' ile kalktı

AA 30.01.2020 11:53 - Güncelleme: 30.01.2020 11:53

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, engellilerin, temel hak ve ihtiyaçlarından biri olan ulaşımı, en rahat ve kolay şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla ilk olarak 2 Aralık 2019'da "Turuncu Masa" uygulamasını hizmete soktu.

Uygulama kapsamında yolcular, bilet alırken "Turuncu Masa" hizmeti talebinde bulunuyor veya seyahat tarihi ve saati geldiğinde biniş yapacağı istasyonun girişindeki butona basıyor. Turuncu Masa görevlisi de yolcuya seyahat edeceği koltuğa kadar refakat ediyor. Yine yolcuları ineceği istasyonda Turuncu Masa hizmet görevlisi karşılıyor ve garın çıkışına kadar eşlik ediyor.

- 2 BİN 513 ENGELLİ YOLCU KULLANDI



YHT setlerinin durduğu Ankara, Eryaman Gar, Eskişehir, Konya, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye ve Gebze istasyon ve garlarında geçen yıl Aralık ayında bin 137, bu yılın ilk ayında ise şu ana kadar bin 376 olmak üzere 2 bin 513 yolcu, Turuncu Masa hizmetinden yararlandı.

- "İLK KEZ KULLANIYORUM VE ÇOK BEĞENDİM"



Ankara'dan Konya'ya ziyarete gelen ve Turuncu Masa hizmetinden faydalanan Vasfiye Akbaş (75), AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı çok yararlı bulduğunu söyledi.

Uygulama ile hayatlarının kolaylaştığını dile getiren Akbaş, "Turuncu Masa'yı ilk kez kullanıyorum ve çok beğendim. Bu hizmetle keyifli bir yolculuk geçirdim. Umarım herkes böyle bir uygulamadan keyif alır. Gerçekten çok güzel ve insanın hayatını kolaylaştıran bir hizmet." dedi.

Öte yandan TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün işlettiği YHT, anahat ve konvansiyonel trenlerde geçen yıl 1 milyon 200 bin engelli yolcuya ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.