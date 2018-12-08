Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

YHT'de yıl sonu hedefi 8 milyon yolcu

Bu yılın 11 ayında yaklaşık 7,4 milyon kişinin taşındığı YHT'lerle yıl sonunda 8 milyon rakamına ulaşılması bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçilirken, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya, 2014'te Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul seferleri başladı. 
 
Bugüne kadar bin 213 kilometre YHT hattı işletmeye alındı. Bin 870 kilometre YHT ve bin 290 kilometre hızlı demir yolunun inşası sürüyor. Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında YHT hattı yapım çalışmaları devam ediyor.
 
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT'lerle geçen yıl 7,2 milyon yolcu taşındı. Bu yılın aralık ayına kadar 7,4 milyon yolcunun taşındığı YHT'lerde yıl sonunda 8 milyon yolcu rakamına ulaşılması hedefleniyor. Bugüne kadar YHT'lerde 44,3 milyon yolcu taşındı.
 
Kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 52 YHT seferi yapılıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eşeğin peşinden giden koyunlar mağaraya girince telef oldular

Eşeğin peşinden giden koyunlar mağaraya girince telef oldular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA