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İYİ Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Kosovalı partisinden istifa etti

Şanlıurfa'da, İYİ Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Halil Kosovalı, partisinden istifa etti.

  • AA
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Kosovalı, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir umut ve siyasi hareket beklentisiyle İYİ Parti için fedakarlıkta bulunduğunu belirtti.

İYİ Parti'nin toplumu birleştirmek, eşitlik ve demokrasi kavramlarına bağlılıktan uzaklaştığını ifade eden Kosovalı, görüş ayrılığı nedeniyle istifa kararı aldığını vurguladı.

Kosovalı, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini belirterek, "Oluşturulan il parti yönetimi büyük hata yaptı. Tanınmamış isimler ve illerin tasvip etmediği kişilerle yol yürünmeye çalışılıyor. Yola çıkanlar yerine, yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle yerel seçimde büyük yanlışlar yapıldı. Bir önceki genel seçime göre partimizin ildeki oyu neredeyse yarı yarıya düştü. Yani partimiz kaybetti. Geleceğimizin teminat altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde, biz siyasiler üzerimize düşeni yapıp toplumu aydınlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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