YİK toplantısı sonrası açıklama! ABD'nin yaptırım kararı kınandı

15 Aralık 2020 Salı 22:12 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 22:14

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, Kurul üyeleri, “eğitim-öğretim” ve “aile kurumu” başlıkları altında istişarelerde bulunarak; ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda eğitim-öğretim sisteminin sevgi, saygı, ahlak, merhamet ve şefkat üzerine kurulu olmasının önemine işaret ederek, çocukların ve gençlerin zihin ve gönül dünyalarını da geliştirmenin hassasiyetini vurguladı.

Toplantıda, eğitim-öğretim alanını geliştirecek ve kaliteyi artıracak adımlara ilişkin fikir teatisinde bulunuldu.

Aile yapısını sarsmaya yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığına değinilen toplantıda, özellikle medya yoluyla dayatılan çarpık bireysel ve toplumsal ilişki biçimlerinin ve gençlerin önüne rol model olarak çıkarılan örneklerin önce aileyi hedef aldığı; medeniyet ve kültür kodlarımızla taban tabana zıt fikirlerin ve hayat tarzlarının sürekli yüceltilmesinin ve özendirilmesinin bu oyunun bir parçası olduğu belirtildi.

Toplantıda bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi hususunda devlet ve millet olarak atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ayrıca ABD’nin bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararı kınanarak; Türkiye’nin milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.