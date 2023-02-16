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Yıkılan binalara dair ilk tespitler! Kullanılan betonlar hakkında çarpıcı iddia

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından büyük bir yıkım yaşanırken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan binalara ilişkin ilk tespitleri enkazları inceleyen YTÜ Öğr. Üyesi Prof. Ali Koçak anlattı.

16 Şubat 2023 Perşembe 07:12 - Güncelleme:
Yıkılan binalara dair ilk tespitler! Kullanılan betonlar hakkında çarpıcı iddia
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Depremde yıkılan binalara ilişkin ilk tespitleri enkazları inceleyen YTÜ Öğr. Üyesi Prof. Ali Koçak aHaber'de anlattı.

İMALAT AÇISINDAN BİR FARK GÖREMEDİK

Yıkılan binalarda hazır beton da var. Eskiler de var tabiki. Ama beton santralinde üretilmiş betonlar var. Yeni binaların betonları ile eskilerinin arasında imalat açısından bir fark göremedik.

İMALAT HATALARI OLABİLİR

Binalardan bizler de gerekli karot örnekleri alacağız. Bir tanesi neden yıkıldı diğeri neden yıkılmadı görmek istiyoruz. İmalat hatalarını görmek istiyoruz.

ŞANTİYE ŞEFLERİ NASIL İZİN VERİR?

Böyle bir betonun inşaatta kullanılması son derece vahim. Hazır betonları da konuşmalıyız. Beton firmalarının mıcırı nasıl kullandığını da konuşacağız. Şantiye şefleri nasıl izin verir?

BETON İÇİNDEKİ BOŞLUK...

Deniz kumunu da çok tartıştık. Artık beton firmaları da işin içinde. Normalde betonu doldurduktan sonra şişleme yaparız. Betonun içindeki boşluğu gidermek için titreşim veririz ve boşluklar dolar. Numunelerin dayanımına bakılacak. Bundan sonra bu betonların durumları ortaya çıkacak. Oradaki beton firmalarının ne kadar beton ürettiğini de ortaya çıkacak.

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