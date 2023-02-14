İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2023 Salı / 24 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8479
  • EURO
    20,2692
  • ALTIN
    1127.67
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yıkılan binalardan toplanan delillerin ilk sonuçları gelmeye başladı!
Güncel

Yıkılan binalardan toplanan delillerin ilk sonuçları gelmeye başladı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında, binaların çökme nedenini belirlemek amacıyla enkazlardan numune alınmasına başlandı. Enkazdan alınan numuneye göre yıkılan binada 'düşük kalitede malzeme' kullanıldığı ve kolonların zayıf olduğu belirlendi.

AA14 Şubat 2023 Salı 12:29 - Güncelleme:
Yıkılan binalardan toplanan delillerin ilk sonuçları gelmeye başladı!
ABONE OL

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında arama kurtarma çalışmaları sona eren enkazlardan numune alınmasına karar verildi.

Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı enkazından numune alan ekipte yer alan Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş, AA muhabirine, enkazın beton ve demir numunesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enkazdan alınan numunede, ilk olarak inşaatın tekniğe uygun yapılıp yapılmadığına bakacaklarını anlatan Savaş, inşaatın gerekli donatı kurallarına uygunluğunu da araştıracaklarını söyledi. Savaş, yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlayacaklarını kaydetti.

- "KOLONLAR ÇOK ZAYIF"

Numunelerin bir kısmını Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının bir kısmını da kendilerinin aldığını ifade eden Savaş, "Fırat Üniversitesi laboratuvarında değerlendirmesini yapacağız ama binada ilk görünüşte düşük kalitedeki malzemeler kullanıldığı görülüyor." dedi.

Savaş, laboratuvar aşamasından sonra deney sonuçlarının 2 haftaya kadar sonuçlanacağını belirterek, "Binada kolon kirişleri yapılmamış. Kum kullanılmış ama çok kirli bir derenin kumu kullanılmış. Kumun içinde çok iri çakıllar var. Kolonlar binanın yüksekliğine oranla çok zayıf." diye konuştu.

- "BETON KALİTESİ ÇOK ZAYIF BİNALARDA GÜÇLENDİRME YAPILAMAZ"

Binaların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yerine yenilerinin yapılması gerektiğini dile getiren Savaş, beton kalitesi çok zayıf olan yapılarda güçlendirme yapılamayacağını söyledi.

Betonun ve içinde kullanılan kumun kalitesinin önemine değinen Savaş, "Bu binanın kolonlarında 7-8 santimetre çapında taşlar çıkıyor. Dere yatağındaki yuvarlak taşlar, beton içerisinde hiç istenmeyen durum. İnşaat tekniğine göre donatıları birleştirilmemiş." ifadelerini kullandı.

Eski binaların kontrol edilmesini, yeni ev alırken ekspertiz raporuna bakılmasını tavsiye eden Savaş, "Yeni deprem yönetmeliklerine göre bina yapılırsa bir problem çıkmaz çünkü kontrollü bir şekilde yapılıyor. Ama eski binalara muhakkak bir çözüm bulunması lazım. Onarım gerekiyorsa onarım yapılmalı, aksi taktirde binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.