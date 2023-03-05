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Yıkılan binanın fenni mesulünden şaşırtan uyarı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 binanın yıkılması ve 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan fenni mesulün, depremden sonra bazı medya kuruluşlarına 'zemin seçimi' konusunda açıklama yaptığı ortaya çıktı.

AA5 Mart 2023 Pazar 18:57 - Güncelleme:
Yıkılan binanın fenni mesulünden şaşırtan uyarı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi'ndeki Özinci Kent Sitesi'nin 2 bloğunun Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, yapı ruhsatında fenni mesul olarak Ercüment K'nin (65) adının yer aldığını tespit etti.

Gözaltına alınan Ercüment K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ercüment K'nin, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'daki yapılaşma konusunda "mimar" sıfatıyla bazı medya kuruluşlarına demeç verdiği ortaya çıktı.

"Yerel yönetimlerin gerekli tedbirleri almadığı, inşaat alanında rant sistemi kurulduğu, denetimlerin uygun şekilde yapılmadığı" iddialarını dile getiren Ercümet K'nin, yerleşim yerlerinin alüvyonlu alanlardan uzağa taşınması, zemin seçimine dikkat edilmesi ve yüksek yapılaşmadan uzaklaşılması gerektiğine ilişkin sözleri açıklamalarında yer almıştı.

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