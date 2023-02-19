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Yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından biri yakalandı

Adıyaman'da depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı, İstanbul'da gözaltına alındı.

AA19 Şubat 2023 Pazar 18:52 - Güncelleme:
Yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından biri yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yapılan rutin kontrol çalışmaları sırasında kimlik bilgileri kontrol edilen bir kişinin, depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede Bağcı'nın, Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunda arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve yolcu karşılamak amacıyla havalimanına geldiği öğrenilen Bağcı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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