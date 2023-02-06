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Yıkım havadan görüntülendi! Felaketin boyutu dehşete düşürdü

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok bina yıkılırken, Hatay'ın Güzelburç Mahallesindeki son durumu havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi.

IHA6 Şubat 2023 Pazartesi 10:47 - Güncelleme:
Yıkım havadan görüntülendi! Felaketin boyutu dehşete düşürdü
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, birçok ilden hissedildi.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde birçok bina yıkıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yıkılan binalardaki kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, sahada tüm ekiplerin çalışma yaptığı kaydedildi.

Şehir merkezinde Trabzon Caddesi ile Müftülük Meydanı çevresi ise yüksek bir binadan görüntülendi. Görüntülerde birçok binanın enkazı yer alırken, durumun vahameti ortaya çıktı.

Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesinde yıkılan binalar havadan görüntülendi.

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