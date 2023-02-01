Seçime aylar kala henüz adaylarını açıklamayan ve vatandaşların tepkisini çeken CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masa, önceki gün açıkladıkları ortak mutabakat metni ile tepki topladı.

Mutabakat metninde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 251 vatan evladını şehit ettiği 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lıların görevlerine iade edeceği ve terör örgütü PKK ile bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınarak yerine görevlendirme yapılması için yapılan kayyum uygulamasına son verileceğine yönelik ifadeler yer aldı.

Bu açıklama 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazilerin tepkisini çekti. Sabah'ın haberine göre, İşte ailelerin HDP, PKK ve FETÖ'ye mavi boncuk dağıtan 6'lı Masa'nın mutabakat metni ile ilgili söyledikleri:

15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit; "Biz 15 Temmuz'da evlatlarımıza kına yakıp, bu vatana kurban verdik.

Bu metinle 6'lı masanın takkesi düştü keli göründü. Bunların derdinin vatan millet değil FETÖ ve PKK ve HDP olduğu kesinleşti. Yürüyen merdivene ters binen bir adamdan ne bekliyorlar."

15 Temmuz Şehidi Özel Hareket Polisi Sevda Güngör'ün babası Mehmet Güngör, "Açıklamayı canlı izledim, yüreğim sızladı. Eminim ki evladımın da kemikleri sızlamıştır. Bunların geri alacakları teröristler kızımın katilleri. Allahlarından bulsunlar."

15 Temmuz Şehidi polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur, "Şehitlere bile saygıları yok. İnsan da biraz vicdan olur, ama bunlar da o vicdan ne gezer? Ne yaparlarsa yapsınlar iktidara gelemeyecekler ve o masanın etrafında dönüp duracaklar."

15 Temmuz Şehidi Samet Uslu'nun annesi Gönül Uslu, "Bunların amaçları, FETÖ, Amerika ve dış güçlerin emrinde, ülkeyi bölüp parçalamak. Erdoğan gitsin de, ülkeyi bölelim, parçalayalım mantığı güdüyorlar. FETÖ'cüleri affedip, kayyum uygulamasına son vermek, FETÖ'ye hizmet, teröre destektir."

Babası Hüseyin Uslu, "Hala adaylarını bile açıklayamayan zillet ittifakı önce, ülkeyi bölmek için hazırladığı mutabakatı açıkladı. Oğlumu şehit eden FETÖ'cü hainleri affedeceklermiş. İnsanlara hizmet için değil, ülkeyi bölmek için iktidara gelmek istiyorlar."

15 Temmuz gazisi Çetin Yıldız (41), "Aylarca yoğun bakımda kaldım. Biz boşuna mı gazi, şehit olduk. Utanmasalar bizi suçlu çıkartacaklar. Tabi utanmaları varsa. Allah korusun, bunlar iktidara gelse, yaramızın boyutuna göre bize ceza da verirler. Ama millet bunlara gereken dersi bir kez daha verecek. Rezil oldukları ile kalacaklar."

15 Temmuz Gazisi Halit Şener (42): "İktidar olmak için, FETÖ'cülere ve HDP'ye yaranmaya çalışıyorlar. Ama bu milletin feraseti hiçbir zaman izin vermeyecek. Bunlar kesinlikle kazanamayacaklar. Ancak bunlar yaptıkları ile mahcup, utanır bir şekilde toplum içinde gezmeye devam edecekler. Tabi utanmaları varsa. Rabbim bunları rezil ediyor. Rezil oldukları ile kalacaklar."

15 Temmuz Gazisi olan ve uzman çavuş ağabeyi Ömer Faruk Çatal'da 8 ay önce Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen, öğretmen Ömer Faruk Çatal, "FETÖ'cü hainleri tekrar aramıza sokarlarsa, yine millete düşman olacaklar ve yine hainliğe kalkışacaklar. Hain haindir. Bunlar oy almak için Kandil'dekileri de affeder."

15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, "Hain darbe girişiminde, dalyan gibi oğlumu toprağa verdim. Tabuta sığmadı. Hatta, tabuta sığmayan şehit dediler. Tek derdi vatana el uzatanlara karşı durmaktı. Erdoğan düşmanlığı ile neredeyse bu örgütü meşru hale getirecekler. Bu terör örgütü ile irtibatı olan herkes bu vatana düşmanlık yapıyor. Böyle bir uygulama, şehitlerimizin kemiklerini sızlatır."

'ARTIK BU MİLLET UYANDI'

"Millet ile dalga geçercesine, bu zamana kadarki kazanımlarımızı yıkmaktan, yok etmekten, eskiye geri dönmekten bahsederek iktidara talip olanlara, bu halk fırsat vermeyecek. Bu millet yapacağız, edeceğiz, vereceğiz, yapacağız diyenleri çok gördü. Ama artık bu millet uyandı. Tekrar uyumazsınız. 6'lı masayı oluşturanlar 7,7 şiddetindeki bir deprem olmuşçasına o masanın altında kalarak ezilecekler."

'ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Iğdır 15 Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kamber Güzelkaya, "FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain kalkışmasına katılanların affı ile ilgili hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. 251 vatan evladı, bu vatanı ve ay yıldızlı bayrağımızı korumak için kanlarını ılgıt ılgıt akıtarak şehit odu. Bizde şehitlerimizin izinden yürüyerek, çanımız ve kanımız pahasına da olsa bu vatanı koruyup bizden sonraki nesillerimize bu haliyle teslim edeceğiz."