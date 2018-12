Yılbaşı Milli Piyango sonuçları 2019 MPİ bilet sorgulama mpi.gov.tr Milli Piyango kazandıran numaralar bilet piyango sonucu sorgula

Milli Piyango 2019 yılbaşı çekiliş sonuçları sMPİ bilet sorgulama ekranı Star.com.tr'de. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Milyonlarca milli piyango severin heyecanla beklediği 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı ne zaman saat kaçta erişime açılacak? MPİ yılbaşı milli piyango bileti sorgulama nasıl yapılır? 2019 yılbaşı özel milli piyango çekiliş sonuçları kazandıran numalar belli oldu mu? Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? Amorti rakamları belli oldu mu? Milli Piyango sıralı tam listeye nasıl ulaşılır?" gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılan konular arasında. Zengin olma hayali ile bilet alan vatandaşlar büyük çekiliş öncesi heyecanla sonuçları bekliyor. 2019 Yılbaşı sonuçları Milli Piyango İdaresi'nce bugün yapılacak çekiliş öncesi son dakika açıklamasında bulundu. Milli Piyango 2019 yılbaşı çekiliş sonuçlarına yönelik gelen açıklamaya göre büyük ikramiye daha erken saatte sahibini bulacak. 2019 Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sorgula’ motoru sayesinde rakamları araştırmaya uğraşmadan sadece bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiyeyi görüntüleyebileceksiniz. 2019 Milli Piyango sonuçları açıklanmaya başladığı an son dakika haberleri ve detayları star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz.

STAR.COM.TR'de 31 Aralık 2018 tarihinde 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları, anbean canlı olarak takip edilecek. 70 milyon, 7 milyon, 1 milyon ve 100 bin TL çekiliş sonuçları Milli Piyango çekilişi sayfasında canlı olarak verilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için artık sayılı saatler kaldı. Birçok kişi yeni yıla zengin olarak girmenin hayallerini kuruyor. Satışa çıkartılan tüm biletler ise neredeyse tükenmez üzere. Artık milyonlarca kişi nefeslerini tuttu ve yılbaşı çekiliş sonuçları beklemeye başladı.

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için flaş değişiklik erkene alındı



MİLLİ Piyango'nun büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu 'Yılbaşı' çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu ancak bu sene Milli Piyango çekilişinin saatinde bazı değişiklikler bulunuyor. Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. Saat 20:30’a kadar büyük ikramiye açıklanmış olacak.



Geçtiğimiz yıllarda çekiliş saat 18:00’da başlıyor ve 23:45’e kadar devam ediyordu. Milli Piyango çekilişinin saatinin değişikliği konusunda gerekçe gösterilmedi. Farklı çevreler tarafından “Milli Piyango haramdır” tepkileri nedeniyle mi bu kararın alındığı bilinmiyor.

70 milyon TL'nin sahibini belirleyecek olan yılbaşı çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 31 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan çekilişe artık sayılı saatler kaldı. Şu ana kadar satışa çıkan biletlerin neredeyse tamamı tüketildi. 2019 Milli Piyango sonuçları ise her yıl olduğu gibi yine Star.com.tr adresinden an be an takip edilecek. Milli Piyango sorgula motoru ile size çıkan ikramiyeyi görüntülemek çok kolay olacak. Yapılan çekilişlerde tüm numaraları takip etmek yerine bilet numaranızı yazarak sorgulatabilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Yılbaşı 2019 Milli Piyango çekilişi MPİ (Milli Piyango İdaresi'nce) 31 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da yapılacak. 31 Aralık Pazartesi öğle saatlerinde piyango çekilişi başlayacak ve büyük ikramiye ise 1 Ocak 2019 Salı gününün ilk saatlerinde belli olacak. Milli Piyango çekilişi saat 24:00'te gerçekleştirilen büyük ikramiye Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi milyonları ekran başına kilitleyecek. Binlerce kişinin hayalini süsleyen büyük ikramiye sonuçları belli olduğu andan itibaren haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabileceksiniz.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin amorti ikramiyesi ile 23.00'da başlaması bekleniyor. Canlı yayınla gerçekleştirilecek olan çekilişin tamamı ise 18.00-24.00 saatleri arasında bilet sahipleri tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2019: SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?



Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık 2018 saat 23:00 - 23:05 arasında amorti çekilişi yapacak.



500 bin Türk lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:05’te başlıyor, 23:10’da sona eriyor.



1 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:10’dabaşlıyor, 23:15’te sona eriyor.



2 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:15’te başlıyor, 23:20’da sona eriyor.



5 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:20’de başlıyor, 23:25’te sona eriyor.



10 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:25’te başlıyor, 23:30’ta sona eriyor.



70 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:30’ta başlıyor, 23:45’te sona eriyor.



2019 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu Milli Piyango yılbaşı çekilişi her sene olduğu gibi bu senede TRT1 ekranlarında olacak. Ayrıca Milli Piyanngo resmi internet sitesindede yılbaşı çekilişi canlı yayınlanacak.



YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR



Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye son 10 yıldır hep çeyrek bilete vurdu.



3 RAKAMI..................12 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

7 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI ...................6 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI



Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.



2019 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE - 31 ARALIK 2018



Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı, 31 Aralık yılbaşı akşamı ve takip eden 1 Ocak Salı günü STAR.COM.TR üzerinden erişime açık olacak. Milli Piyango İdaresi'nden alınan bilgilere göre en son haberler ve çekiliş sonuçlarına dair son dakika bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşılabilecek. 2019 yılının ilk talihlilerinin hangi ilde olduğu STAR.COM.TR 2019 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden duyurulacak.



2019 Milli Piyango sonuçları, 31 Aralık 2018 tarihinde saat 23:00'ten itibaren Milli Piyango İdaresi (MPİ) adresinde canlı olarak izlenebilirken, MPİ adresinde açıklanan büyük ikramiye biletlerine dair veriler STAR GAZETESİ haber sitesinde yer alacak.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?



Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.



Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti.

İKRAMİYE TABLOSU



Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:



1 adet 70.000.000



1 adet 7.000.000



10 adet 1.000.000



30 adet 100.000



100 adet 10.000



200 adet 5.000



500 adet 1.000



10.000 adet 400



40.000 adet 300



200.000 adet 200



700.000 adet 140



2.000.000 adet 70



63 Teselli İkramiyesi 70.000



TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905



TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?



Milli Piyango yılbaşı tam bilet 70 Türk Lirası olarak açıklanırken, Milli Piyango yılbaşı yarım bilet 35 Türk Lirası, Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet ise 17.5 Türk Lirası olarak belirlendi.







YENİ NESİL BİLET



Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.



Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek. özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ İÇİN BİLGİLER



Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.



BİLET VEYA KUPON ARKALARININ İMZALANMASI BİR YARAR SAĞLAR MI?



Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.



PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zaman aşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.



MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ



Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.



Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.



Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.



Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.



Hamiline Ait Olma:Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.



Bayi Ödeme Yetkisi: Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.



MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?



Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango çıkan numaralar (2015-2018)



Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı.



Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı.



Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı.



Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

MİLLİ PİYANGO HARAM MI? DİYANET FETVASI

70 milyon liralık Milli Piyango büyük ikramiyesi için Diyanet'ten 'piyango haramdır' fetvası bulunuyor. Din İşleri Yüksek Kurulu daha önce yayınladığı bir fetvada sadece milli piyango yılbaşı çekilişi değil toto, loto, iddia ve ganyan için de 'haram' vurgusu ile şöyle deniliyor: 'Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır.



MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ DAĞITILIRSA HAYIR SAYILIR MI?

Diyanetin fetvasında bu soruya da şu şekilde yanıt veriliyor: -'Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir.'



MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ :

Bir çok kişi 2018 yılbaşı gecesi için zengin olma hayalleri kuruyor. Peki 70 milyon liralık büyük ikramiye ile neler yapılır, kaç daire, kaç uçak, kaç yat alınır? Bu öyle bir rakam ki uç uca eklendiğinde Ankara'dan Atina'ya kadar gidiyor.



İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 70 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor. Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

Hemen-Kazan oyununda ikramiyelerin ödenebileceği son tarih biletlerde belirtilir. Bu süreden sonra ibraz edilen biletlere ikramiye ödenmez. İkramiyelerin ödenebileceği son tarih, biletlerin satışına başlandığı ayın son gününden itibaren bir yıldan az olamaz.







BİLET ORTAKLIĞI NE DEMEK?



Buna ilişkin, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder."



Milli Piyango şans oyunlarının sonuçlarını ve ikramiyelerini telefonla nasıl öğrenebilirim?



(0 312) 285 90 66 (PBX) Numaralı sesli yanıt telefonundan öğrenebilirsiniz.



2019 yılı Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları STAR.COM.TR haber sitemizde olacak.

19-11-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

121220

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

146966

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

495334

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

184038 424831

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

135409 258089 451609

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

05787 06123 15933 29668 42806 44286

60907 85241 91595 96845

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0296 0321 0505 6296 6394 6794

7619 8551 8775 8975

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

032 163 167 213 222 363

397 579 605 894

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

07 24 37 46 51 54

57 63

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 5

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

021220 101220 111220 120220 121020 121120

121200 121210 121221 121222 121223 121224

121225 121226 121227 121228 121229 121230

121240 121250 121260 121270 121280 121290

121320 121420 121520 121620 121720 121820

121920 122220 123220 124220 125220 126220

127220 128220 129220 131220 141220 151220

161220 171220 181220 191220 221220 321220

421220