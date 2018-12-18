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Yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 700 litre sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'te kaçak içki imalatının yapıldığı yerlere düzenlenen operasyonda 700 litre sahte, 69 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yerinin deposunda yılbaşı gecesinde piyasaya sürülmesi planlanan pet şişeler içerisinde 700 litre sahte içki ele geçirildi.

Turan Emeksiz Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda ise 69 şişe kaçak içkiye el konuldu.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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