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Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Van’da yılbaşı öncesi yapılan çalışmalar sonucunda kaçak olduğu değerlendirilen 107 şişe içki ele geçirildi.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Aralık günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesindeki iki iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda toplam 107 şişe kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ve 23 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.S., H.S. ve V.B. isimli 3 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapıldı.
 

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