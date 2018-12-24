Yılbaşı öncesi üst üste operasyon: 7 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi'nde yılbaşı öncesinde sahte/kaçak içki satışı ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik operasyonlarda; B.B. isimli şahsın bulunduğu adreste yapılan aramada; 15 adet 1 litrelik, 7 adet 700 milimlik, 4 adet 2 bin milimlik gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde de sahte/kaçak içki satışı ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik çalışmalarda; Z.G. isimli şahsın bulunduğu iş yeri ve iş yerine ait araçta yapılan aramada; 3 adet 70 CL, 1 adet 1 litre, 2 adet bin milim, 1 adet 3 litre, 1 adet 700 milim, 28 adet 200 milim gümrük kaçağı içki ve 20 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi'nde ise sahte/kaçak içki satışı ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik çalışmalarda; C.G. isimli şahsın bulunduğu iş yerinde yapılan aramada; 12 adet 2 litrelik gümrük kaçağı içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Hayrabolu'da da yılbaşı öncesi şok operasyon

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde de sahte/kaçak içki satışı ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik çalışmalarda; G.Ç. isimli şahsın bulunduğu iş yerinde yapılan aramada; 74 şişe çeşitli marka ve boyutlarda içerisinde kaçak içki olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Hayrabolu ilçesi Kahya Mahallesi'nde sahte/kaçak içki satışı ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik çalışmalarda; Ç.F. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada; 20 şişe çeşitli marka ve boyutlarda içerisinde kaçak içki olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirildi. Şüpheli, hakkında yapılan işlemler ardından adli makamlara sevk edilecek.

Hayrabolu ilçesi İlyas Mahallesi'nde sahte/kaçak içki satışı ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik çalışmalarda; Z.A. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada; 6 şişe çeşitli marka ve boyutlarda içerisinde kaçak içki olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirildi. Şüpheli şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Saray’da kaçak içkiye geçit yok

Saray ilçesinde de sahte/kaçak içki satışı ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik çalışmalarda; S.K. isimli şahsın bulunduğu iş yerinde yapılan aramada; bandrolsüz satışa hazır 7 adet 19 litrelik damacana, 1 adet 5 litrelik şişe ve 1 adet üzerinde huni bulunan 4 litrelik içesinde alkollü içki olduğu değerlendirilen şişeler ele geçirildi. Şüpheli şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.