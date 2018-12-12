Yılbaşı tatili 4 gün olacak mı 31 Aralık tatil mi MEB açıklaması 2019 Yılbaşı tatili kaç gün

Yılbaşı tatili kaç gün 4 gün olacak mı 31 Aralık tatil mi MEB açıklaması 2019 Yılbaşı tatili kaç gün? Vatandaşları yeni yıl heyecanı sardı. Peki 1 Ocak resmi tatil olacak mı? 31 Aralık Pazartesi okullar açık mı? 2018 yılının son günü 31 Aralık 2018 Pazartesi gününe denk geliyor. Öğrenciler yılbaşı tatili kaç gün sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu sene 31 Aralık yani yılbaşı gecesi pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil değil. 1 Ocak 2018 Salı günü resmi tatil. Peki yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı yaklaşıyor.. Her yeri yeni yıl hazırlıklarının telaşı sarmaya başladı. Yetkili makamlardan bir açıklama henüz yapılmaz iken, yılbaşı tatilini 4 gün olarak planlamak isteyenler iş yerlerinden izin almak suretiyle yılbaşı tatilini 4 gün olarak planlayabilirler. 1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak. 2019 yılının ilk resmi tatili yeni yılın ilk günü yılbaşı günü olacak. Bu yıl salı gününe denk gelen yılbaşı tatilinin de uzamasına sebep olabilir. Henüz net olmamasına rağmen yılbaşı tatilinin hafta sonu tatili ile birleştirilerek 4 güne uzatılması gündemde. İşte Yılbaşı tatili hakkında merak edilen son dakika gelişmeler ve en son açıklamalar star.com.tr'de..

Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yetkili makamlardan bir açıklama henüz yapılmaz iken, yılbaşı tatilini 4 gün olarak planlamak isteyenler iş yerlerinden izin almak suretiyle yılbaşı tatilini 4 gün olarak planlayabilirler.

Yılbaşı, yeni yılın başladığı gün yani herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcı demektir. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılmaktadır.

1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

Yılbaşı tatili için çalışanlar ve öğrenciler ne yapabilir?

Şayet hükümet yılbaşı tatili için 4 günlük bir süreyi kabul etmez ise çalışan kesim yıllık izinlerinden 1 gün kullanmak suretiyle süreyi 4 güne uzatabilirler. Aynı şekilde öğrenciler de okulu 1 gün kırarak yılbaşı tatili için planlama yapabilirler.

2019 yılında hangi resmi tatiller var?

İşte 2019 yılında şimdiden netleşen resmi tatil günleri.. Planlamalarınızı yaparken bu tarihlere dikkat etmenizde fayda var.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

2019 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2019 – Salı

1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Haftasonuyla birleştirmek isterseniz 31 Aralık Pazartesi günü izin kullanarak dört günlük bir tatil yapabilirsiniz. Yılbaşını farklı bir şehirde eğlenerek ya da dinlenerek geçirmek isterseniz yılbaşı otelleri arasından tercih yapabilirsiniz.

23 Nisan 2019 – Salı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2019 yılında Salı günü kutlanacak. Yine haftasonu tatiliyle birleştirmek isteyenlerin pazartesi günü izin kullanması gerekecek. 23 Nisanı günübirlik turlarla değerlendirebilirsiniz.

1 Mayıs 2019 – Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Haftanın tam ortasında resmi tatil olmasını avantaja çevirerek perşembe ve cuma günlerinde izin alabilir, haftasonu tatiliyle birleştirerek 5 günlük dolu dolu bir tatil planı yapabilirsiniz.

19 Mayıs 2019 – Pazar

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene pazar gününe denk geliyor. Haftasonu tatili yapabileceğiniz gibi kutlamalara katılarak dolu dizgin bir bayram geçirebilirsiniz.

2019 Ramazan Bayramı Hangi Gün?

2019 Ramazan Bayramı bu sene 3 Haziran Salı günü arefe günü başlıyor. 4 Haziran Çarşamba Ramazan Bayramının birinci günü, 6 Haziran Cuma ise Ramazan Bayramının son günü olarak takvimlerde işaretleniyor. Haftasonu tatiliyle birlikte 6 günlük bir ramazan bayramı tatili sizleri bekliyor.

15 Temmuz 2019 – Pazartesi

15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Günü, 2019'da Pazartesi gününe denk geliyor. Haftasonu tatilinin ardından gelen günde anma programlarına katılabilir, tatil programı yapabilirsiniz.

2019 Kurban Bayramı Hangi Gün?

2019 Kurban Bayramı 10 Ağustos Cumartesi arefeyle başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olarak belirleniyor. Dört gün süren dini bayram 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor.

30 Ağustos 2019 – Cuma

30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. İsterseniz Zafer Bayramı kutlamalarına katılabilir ya da 3 günlük tatil fırsatını değerlendirebilirsiniz.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, yeni yılın başladığı gün yani herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcı demektir. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılmaktadır.

Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günü olan yılbaşı, bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir. Yılbaşı kutlamaları kültürel özellik taşırken Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır ve dini bir karektere sahiptir.