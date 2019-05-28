Bakan Soylu: Nereden geldik? Şimdi 600 kadar terörist kaldı

İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar sadece Türkiye'nin içerisinde 433 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı. Bu kadar basit. Nereden geldik? 1990 ile 2000'li yıllarda 12-15 bin terörist vardı. PKK denilen terör örgütünün adı bir daha anılmayacak, öyle darbeler indiriyoruz, indirmeye devam edeceğiz''